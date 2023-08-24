Радимов высоко оценил игру вратаря «Локомотива» Лантратова

Бывший российский футболист и экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов лестно отозвался об игре голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова.

«Лантратов показывает самую яркую игру среди вратарей. Но ни Валерий Карпин, ни тренер вратарей Виталий Кафанов, думаю, не знают, кто сыграет в товарищеских матчах. Они нас приучили к сюрпризам», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Голкипер Лантратов в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 27 матчей, в семи из которых отыграл на ноль. В сезоне-2023/2024 Илья после пяти сыгранных туров пропустил девять голов.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Лантратов попал в список из пяти вратарей, помимо голкипера «Локомотива» в списке находятся Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит») и Антон Шунин («Динамо»).