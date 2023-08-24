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«Динамо» Киев — «Бешикташ»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 20:00

«Динамо» Киев — «Бешикташ»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 20:00
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В четверг, 24 августа, состоится матч раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024, в котором встретятся киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ». Команды будут играть на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» (Бухарест, Румыния). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даррэном Инглэндом (Англия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступать на групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На прошлой стадии отборочного раунда «Динамо» смогло пройти греческий «Арис». В первом матче киевляне уступили сопернику на выезде — 1:0, однако во второй встрече одолели греков со счётом 2:1. Победитель противостояния определился в серии пенальти. Точнее были футболисты «Динамо» — 6:5.

«Бешикташ», в свою очередь, очень уверенно прошёл азербайджанский «Нефтчи». Турецкая команда дважды была сильнее своего соперника (2:1, 3:1).

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