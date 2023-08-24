«Динамо» Киев — «Бешикташ»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 20:00

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В четверг, 24 августа, состоится матч раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024, в котором встретятся киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ». Команды будут играть на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» (Бухарест, Румыния). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даррэном Инглэндом (Англия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступать на групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.

На прошлой стадии отборочного раунда «Динамо» смогло пройти греческий «Арис». В первом матче киевляне уступили сопернику на выезде — 1:0, однако во второй встрече одолели греков со счётом 2:1. Победитель противостояния определился в серии пенальти. Точнее были футболисты «Динамо» — 6:5.

«Бешикташ», в свою очередь, очень уверенно прошёл азербайджанский «Нефтчи». Турецкая команда дважды была сильнее своего соперника (2:1, 3:1).