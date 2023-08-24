«Динамо» Киев — «Бешикташ»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 20:00

В четверг, 24 августа, состоится матч раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024, в котором встретятся киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ». Команды будут играть на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» (Бухарест, Румыния). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даррэном Инглэндом (Англия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступать на групповом этапе Лиги конференций — 2023/2024.
На прошлой стадии отборочного раунда «Динамо» смогло пройти греческий «Арис». В первом матче киевляне уступили сопернику на выезде — 1:0, однако во второй встрече одолели греков со счётом 2:1. Победитель противостояния определился в серии пенальти. Точнее были футболисты «Динамо» — 6:5.
«Бешикташ», в свою очередь, очень уверенно прошёл азербайджанский «Нефтчи». Турецкая команда дважды была сильнее своего соперника (2:1, 3:1).
- 24 августа 2023
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:22
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:43
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:21
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:42
-
16:38
-
16:38
-
16:15
-
16:15
-
16:04
-
15:51
-
15:43
-
15:41
-
15:41