Луис Чавес рассказал, какой игровой номер выбрал в «Динамо»

Новичок «Динамо», мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал, какой игровой номер выбрал в московском клубе.

«Я выбрал 24 игровой номер. Буду ли изучать русский язык? Сначала нужно выучить английский, чтобы общаться. Потом уже буду учить русский», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Чавес провёл на поле все три матча сборной Мексики на групповом этапе чемпионата мира — 2022, отметившись голом в ворота Саудовской Аравии (2:1).

Ранее в СМИ всплывала информация о том, что полузащитник подпишет с «Динамо» контракт на четыре года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 42 матча за «Пачуку», в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.