Луис Чавес рассказал, какой игровой номер выбрал в «Динамо»

Новичок «Динамо», мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал, какой игровой номер выбрал в московском клубе.
«Я выбрал 24 игровой номер. Буду ли изучать русский язык? Сначала нужно выучить английский, чтобы общаться. Потом уже буду учить русский», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Чавес провёл на поле все три матча сборной Мексики на групповом этапе чемпионата мира — 2022, отметившись голом в ворота Саудовской Аравии (2:1).
Ранее в СМИ всплывала информация о том, что полузащитник подпишет с «Динамо» контракт на четыре года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 42 матча за «Пачуку», в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
- 24 августа 2023
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