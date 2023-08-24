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Лига Европы: пражская «Славия» обыграла «Зарю», «Хеккен» и «Абердин» разошлись миром

Лига Европы: пражская «Славия» обыграла «Зарю», «Хеккен» и «Абердин» разошлись миром
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Завершились два первых матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024. В одном из них пражская «Славия» дома уверенно разобралась с «Зарёй» — 2:0.

Гости смогли сдержать соперника вплоть до финальной десятиминутки. На 81-й минуте счёт в матче открыл форвард чешского клуба Мухамед Тиджани. На 90+4-й минуте хавбек Лукаш Масопуст поставил точку в игре.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 0
Заря
Украина
1:0 Тиджани – 81'     2:0 Масопуст – 90+4'    

В ещё одном матче игрового дня шотландский «Абердин» на выезде сыграл вничью со шведским «Хеккеном» — 2:2. Гости уступали с разницей в два мяча вплоть до 75-й минуты. Однако за последующие пять минут игры сумели сравнять счёт.

Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Окончен
2 : 2
Абердин
Абердин, Шотландия
1:0 Лаюни – 36'     2:0 Садик – 69'     2:1 Миовски – 75'     2:2 Девлин – 79'    
Удаления: Хаммар – 90' / нет
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