Лига Европы: пражская «Славия» обыграла «Зарю», «Хеккен» и «Абердин» разошлись миром

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершились два первых матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024. В одном из них пражская «Славия» дома уверенно разобралась с «Зарёй» — 2:0.

Гости смогли сдержать соперника вплоть до финальной десятиминутки. На 81-й минуте счёт в матче открыл форвард чешского клуба Мухамед Тиджани. На 90+4-й минуте хавбек Лукаш Масопуст поставил точку в игре.

В ещё одном матче игрового дня шотландский «Абердин» на выезде сыграл вничью со шведским «Хеккеном» — 2:2. Гости уступали с разницей в два мяча вплоть до 75-й минуты. Однако за последующие пять минут игры сумели сравнять счёт.

Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.