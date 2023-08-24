Лига Европы: пражская «Славия» обыграла «Зарю», «Хеккен» и «Абердин» разошлись миром

Завершились два первых матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024. В одном из них пражская «Славия» дома уверенно разобралась с «Зарёй» — 2:0.
Гости смогли сдержать соперника вплоть до финальной десятиминутки. На 81-й минуте счёт в матче открыл форвард чешского клуба Мухамед Тиджани. На 90+4-й минуте хавбек Лукаш Масопуст поставил точку в игре.
В ещё одном матче игрового дня шотландский «Абердин» на выезде сыграл вничью со шведским «Хеккеном» — 2:2. Гости уступали с разницей в два мяча вплоть до 75-й минуты. Однако за последующие пять минут игры сумели сравнять счёт.
Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.
- 24 августа 2023
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