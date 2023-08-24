«Айнтрахт» сыграл вничью с «Левски» в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, состоялся первый из двух матчей раунда плей-офф Лиги конференций-2023/2024, в котором сыграли венгерский «Левски» и немецкий «Айнтрахт». Игра обслуживалась бригадой арбитров во главе с Адамом Ладебеком. Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 6-й минуте матча французский нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани открыл счёт в матче, тем самым выведя гостей вперёд – 1:0. Обе команды в дальнейшем создавали голевые моменты, но лишь в концовке встречи, на пятой компенсированной минуте, нападающий «Левски» Ассими Фадинга сравнял счёт в игре – 1:1.
Отметим, что во втором тайме футболисты «Левски» получили три жёлтых карточки (Адриан Краев, Хосе Кардоба, Цунами), а «Айнтрахт» — одну (Эрик Жуниор Эбимбе).
Ответный матч пройдёт через неделю, 31 августа, во Франкфурте и начнётся в 21:30 мск.
- 24 августа 2023
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