«Севилья» подписала вингера сборной Бельгии Лукебакио

Вингер «Герты» и сборной Бельгии Доди Лукебакио стал футболистом «Севильи». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Севилья» заплатит за 25-летнего атакующего игрока € 10 млн с учётом бонусов. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

Фото: sevillafc.es

В сезоне-2022/2023 Лукебакио провёл 33 матча за «Герту» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о переходе защитника «Севильи» Гонсало Монтьеля в «Ноттингем Форест».