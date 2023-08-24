Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» подписала вингера сборной Бельгии Лукебакио

«Севилья» подписала вингера сборной Бельгии Лукебакио
Комментарии

Вингер «Герты» и сборной Бельгии Доди Лукебакио стал футболистом «Севильи». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Севилья» заплатит за 25-летнего атакующего игрока € 10 млн с учётом бонусов. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

Фото: sevillafc.es

В сезоне-2022/2023 Лукебакио провёл 33 матча за «Герту» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о переходе защитника «Севильи» Гонсало Монтьеля в «Ноттингем Форест».

Материалы по теме
Фото
«Севилья» отдала Монтьеля в аренду «Ноттингему»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android