«Будё-Глимт» Хайкина не смог переиграть румынский «Сепси» в квалификации Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и румынский «Сепси ОСК». Игра проходила в городе Сфынту-Георге (Румыния) на стадионе «Сепси», на ней работала бригада арбитров во главе с французом Рюдди Бюке. Матч завершился результативной ничьей — 2:2.
На 19-й минуте счёт открыл камерунский форвард «Будё-Глимта» Фарис Мумбанья. Хозяева ответили в начале второго тайма — на 48-й минуте пенальти реализовал албанский полузащитник Исник Алими. На 69-й минуте норвежцев вновь вывел вперёд хавбек Патрик Берг, но на 81-й минуте точным ударом с ещё одного 11-метрового счёт сравнял полузащитник «Сепси» Космин Матей.
Всего по воротам российского вратаря «Будё-Глимта» Никиты Хайкина было нанесено девять ударов, из них пять — в створ.
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в городе Будё и начнётся в 19:00 мск.
- 24 августа 2023
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