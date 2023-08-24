Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» разгромил «Твенте» в квалификации Лиги конференций, у Шиманьски «гол+пас»

«Фенербахче» разгромил «Твенте» в квалификации Лиги конференций, у Шиманьски «гол+пас»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги конференций с участием турецкого «Фенербахче» и нидерландского «Твенте». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу», в качестве главного арбитра работал англичанин Энди Мэдли. Игра завершилась крупной победой хозяев — 5:1.

Счёт открыл нападающий «Твенте» Манфред Угальде, однако дальше забивали только игроки стамбульского клуба. Забитым мячом и результативной передачей на гол партнёра по команде Джейдена Остерволде отметился бывший игрок московского «Динамо» Себастьян Шиманьски, дубль после выхода на замену в перерыве оформил полузащитник Ирфан Кахведжи, ещё один мяч на счету форварда Душана Тадича, реализовавшего пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что с 41-й минуты «Твенте» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Юри Регер.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Время начала встречи — 20:00 мск.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
0:1 Угальде – 20'     1:1 Остерволде – 33'     2:1 Шиманьски – 60'     3:1 Кахведжи – 63'     4:1 Кахведжи – 74'     5:1 Тадич – 90+3'    
Удаления: нет / Регер – 41'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android