«Фенербахче» разгромил «Твенте» в квалификации Лиги конференций, у Шиманьски «гол+пас»

Сегодня, 24 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги конференций с участием турецкого «Фенербахче» и нидерландского «Твенте». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу», в качестве главного арбитра работал англичанин Энди Мэдли. Игра завершилась крупной победой хозяев — 5:1.

Счёт открыл нападающий «Твенте» Манфред Угальде, однако дальше забивали только игроки стамбульского клуба. Забитым мячом и результативной передачей на гол партнёра по команде Джейдена Остерволде отметился бывший игрок московского «Динамо» Себастьян Шиманьски, дубль после выхода на замену в перерыве оформил полузащитник Ирфан Кахведжи, ещё один мяч на счету форварда Душана Тадича, реализовавшего пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что с 41-й минуты «Твенте» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Юри Регер.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, и пройдёт на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Время начала встречи — 20:00 мск.