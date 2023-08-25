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«Лацио» работает над завершением перехода Гендузи

«Лацио» работает над завершением перехода Гендузи
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Полузащитник марсельского «Олимпика» Маттео Гендузи согласовал условия личного контракта с футбольным клубом «Лацио». Римляне работают с французским клубом над завершением перехода, сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в «твиттере».

По данным источника, французский футболист достиг принципиального соглашения о контракте сроком до 2028 года, по которому Гендузи будет зарабатывать € 2,5 млн в год.

В сезоне-2022/2023 Гендузи провёл 43 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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