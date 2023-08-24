«Зенит» нацелился на полузащитника «Браги» Джало после неудачи с переходом Нереса

Санкт-петербургский «Зенит» после неудачных переговоров по поводу перехода футболиста «Бенфики» Давида Нереса переключился на вингера «Браги» Альваро Джало, сообщает A Bola.
По сведениям источника, 24-летний футболист попал в поле зрения «Зенита» сразу после того как у клуба из Санкт-Петербурга не получилось подписать Нереса.
Напомним, ранее футбольный агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы Нереса, сообщил, что продвижения в переговорах нет. «Зенит» был готов заплатить за игрока «Бенфики» около € 45 млн евро, но португальский клуб требует за своего нападающего в районе € 100 млн.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает Джало в € 2,5 млн. В квалификации к Лиге чемпионов-2023/2024 Джало забил три мяча, забив по голу в каждом из трёх проведённых матчей – дважды против «ТСЦ» из Сербии и против «Панатинаикоса».
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