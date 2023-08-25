Ди Мария высказался о своём отношении к Месси и Марадоне

Нападающий лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о своём отношении к соотечественникам — Лионелю Месси, выступающему сейчас за американский «Интер Майами», и легендарному Диего Марадоне.

«Быть рядом с лучшими в мире в течение стольких лет — это привилегия. У нас прекрасные отношения с Лео, мы многого достигли вместе, это большая радость.

Диего для меня всё, он всегда поддерживал и защищал меня. Он кумир для меня. Диего останется в моём сердце на всю жизнь», — сказал Ди Мария в интервью DSports Radio.

Вместе с Месси Ди Мария выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре и Кубок Америки 2021 года в Бразилии.

Марадона скончался в 2020 году в возрасте 60 лет.

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