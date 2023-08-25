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Тренер «Реала Сосьедад» поблагодарил Карпина за невызов Захаряна в сборную России

Тренер «Реала Сосьедад» поблагодарил Карпина за невызов Захаряна в сборную России
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль выступил со словами благодарности в адрес наставника сборной России Валерия Карпина за то, что тот не стал включать полузащитника испанской команды Арсена Захаряна в состав на учебно-тренировочный сбор в сентябре этого года.

«Я бы хотел поблагодарить Валерия Карпина за то, что тот оставил Заху в расположении клуба и не вызвал его в сборную, чтобы тот акклиматизировался», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

20-летний Захарян официально стал игроком «Реала Сосьедад» на прошлой неделе. Сегодня, 25 августа, российский полузащитник может дебютировать в составе своей новой команды в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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