Тренер «Реала Сосьедад» поблагодарил Карпина за невызов Захаряна в сборную России

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль выступил со словами благодарности в адрес наставника сборной России Валерия Карпина за то, что тот не стал включать полузащитника испанской команды Арсена Захаряна в состав на учебно-тренировочный сбор в сентябре этого года.

«Я бы хотел поблагодарить Валерия Карпина за то, что тот оставил Заху в расположении клуба и не вызвал его в сборную, чтобы тот акклиматизировался», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

20-летний Захарян официально стал игроком «Реала Сосьедад» на прошлой неделе. Сегодня, 25 августа, российский полузащитник может дебютировать в составе своей новой команды в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Новый клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.