Игрок «Аталанты» Коваленко перешёл в «Эмполи» на правах аренды

Украинский полузащитник Виктор Коваленко перешёл из «Аталанты» в «Эмполи», сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выкупа. Вместе с Виктором в аренду в «Эмполи» отправился ещё один футболист бергамасков, 22-летний форвард Николо Камбьяги.
27-летний Коваленко пополнил состав «Аталанты» зимой 2021 года. Полузащитник провёл лишь один официальный матч в составе команды из Бергамо, а последние два сезона выступал за «Специю» на правах аренды. За это время Виктор принял участие в 47 играх, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
В футболке сборной Украины Коваленко принимал участие в чемпионатах Европы до 16 и до 19 лет, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира до 20 лет и дебютировал в составе основной национальной команды в марте 2016 года.
- 25 августа 2023
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