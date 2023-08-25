Бубнов считает, что «Динамо» может включиться в борьбу за чемпионство

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо». По мнению эксперта, казанский клуб является аутсайдером этой игры, а «Динамо» в случае сохранения нынешней формы сможет бороться за титул чемпиона России.

«Динамо» с Личкой прибавляет. Последние результаты говорят о том потенциале, который у них есть. Имея мощную атаку, команда стала надёжнее действовать в обороне. Если будут продолжать в том же духе, к зимнему перерыву для них вполне реально включиться в борьбу за золото. «Рубин» же аутсайдер РПЛ и по игре сопернику уступает», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.

Отметим, матч «Рубин» — «Динамо» состоится в субботу, 26 августа.