Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов считает, что «Динамо» может включиться в борьбу за чемпионство

Бубнов считает, что «Динамо» может включиться в борьбу за чемпионство
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо». По мнению эксперта, казанский клуб является аутсайдером этой игры, а «Динамо» в случае сохранения нынешней формы сможет бороться за титул чемпиона России.

«Динамо» с Личкой прибавляет. Последние результаты говорят о том потенциале, который у них есть. Имея мощную атаку, команда стала надёжнее действовать в обороне. Если будут продолжать в том же духе, к зимнему перерыву для них вполне реально включиться в борьбу за золото. «Рубин» же аутсайдер РПЛ и по игре сопернику уступает», — приводит слова Александра Бубнова Sportbox.

Отметим, матч «Рубин» — «Динамо» состоится в субботу, 26 августа.

Материалы по теме
Орещук: «Динамо» показывает хороший футбол, поэтому у «Рубина» не так много шансов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android