Итальянский журналист: из клубов Серии А только «Торино» заинтересован в Миранчуке

Итальянский журналист Массимо Франки рассказал о перспективах Алексея Миранчука перейти из «Аталанты» в другой клуб Серии А.

«Из клубов Серии А только «Торино» заинтересован в Миранчуке. Туринцы хотят снова арендовать его, речи о полноценном трансфере сейчас нет. Если в следующем году «Торино» попадёт в зону еврокубков, то клуб будет готов заплатить «Аталанте» около семи миллионов евро за покупку Миранчука. Но президент «Аталанты» будет недоволен этим предложением, он хочет больше денег за Миранчука — 10–11 миллионов евро», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

27-летний Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды в сезоне-2022/2023. Полузащитник принял участие в 31 матче за клуб, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в € 12 млн.