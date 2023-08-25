«Барселона» опубликовала заявление по поводу выступления главы RFEF Рубиалеса

Каталонская «Барселона» опубликовала заявление после выступления президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, который сообщил, что не собирается уходить в отставку из-за скандала с поцелуем на женском чемпионате мира – 2023.

«Барселона считает совершенно неуместным и неудачным выступление президента испанской федерации. Даже учитывая тот факт, что Рубиалес счёл свои действия ошибочными и принёс извинения.

К тому же клуб обязуется продолжать поддерживать женский спорт, добиваться полного равенства между мужчинами и женщинами в мире спорта и в обществе в целом, обеспечивать безопасность женщин в спорте и осуждать любые действия, нарушающие наши принципы и уставы», – говорится в заявлении «Барселоны» на официальном сайте.

Напомним, ранее Рубиалес объявил, что совершил ошибку, но при этом не собирается уходить с поста президента федерации.