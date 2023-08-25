Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» опубликовала заявление по поводу выступления главы RFEF Рубиалеса

«Барселона» опубликовала заявление по поводу выступления главы RFEF Рубиалеса
Луис Рубиалес
Комментарии

Каталонская «Барселона» опубликовала заявление после выступления президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, который сообщил, что не собирается уходить в отставку из-за скандала с поцелуем на женском чемпионате мира – 2023.

«Барселона считает совершенно неуместным и неудачным выступление президента испанской федерации. Даже учитывая тот факт, что Рубиалес счёл свои действия ошибочными и принёс извинения.

К тому же клуб обязуется продолжать поддерживать женский спорт, добиваться полного равенства между мужчинами и женщинами в мире спорта и в обществе в целом, обеспечивать безопасность женщин в спорте и осуждать любые действия, нарушающие наши принципы и уставы», – говорится в заявлении «Барселоны» на официальном сайте.

Напомним, ранее Рубиалес объявил, что совершил ошибку, но при этом не собирается уходить с поста президента федерации.

Материалы по теме
Рубиалес — о скандале с поцелуем: я совершил ошибку, но не собираюсь уходить в отставку!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android