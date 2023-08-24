Агент Чавеса: Луис быстро адаптируется в «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, поделился своим мнением об адаптации футболиста в московском «Динамо».

«Процесс адаптации в другой стране — это нормальная ситуация. Чавес быстро адаптируется в «Динамо». Всё будет хорошо», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Чавес прилетел в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «Динамо». В СМИ отмечали, что мексиканец подпишет с бело-голубыми контракт на четыре сезона.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 42 матча за «Пачуку», в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.