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«Факел» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Факел» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром» из одноимённого города. Команды будут играть на стадионе ««Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2023, пятница. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Последние две встречи между клубами в рамках Российской Премьер-Лиги завершились вничью — 2:2 и 3:3.

После пяти проведённых матчей футбольный клуб «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 13 очками. Воронежский «Факел» идёт на 13-й строчке в Российской Премьер-Лиге и имеет в своём активе три очка.

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