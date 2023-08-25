Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»

Чилийский вингер Алексис Санчес, который 1 июля 2023 года стал свободным агентом, подписал контракт с миланским «Интером», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, 34-летний футболист заключил краткосрочное соглашение с клубом из Италии.

Напомним, Санчес выступал за «Интер» в сезоне-2019/2020 и в период с 1 сентября 2020 по 10 августа 2022 года. Прошлый сезон чилиец провёл в «Марселе», в составе которого сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и тремя результативными передачами.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн. Чилийский вингер за свою карьеру успел поиграть за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».