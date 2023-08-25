Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА и «Оренбурга»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол. Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» — хорошая команда, тем более играет на своём стадионе. Для нас это было дополнительное испытание. Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий. Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар мог залететь», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Напомним, ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков в шести матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка.
- 25 августа 2023
-
21:26
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:38
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:19
-
19:16
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:39
-
18:31
-
18:25