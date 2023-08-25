Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА и «Оренбурга»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол. Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск. Им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» — хорошая команда, тем более играет на своём стадионе. Для нас это было дополнительное испытание. Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий. Раз ничейный результат, то он справедлив, хотя этот шальной удар мог залететь», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков в шести матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка.