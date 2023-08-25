Тренер ЦСКА Федотов: с «Оренбургом» выглядели тяжело, особенно в мыслительных способностях

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1), а также объяснил, почему армейцам не удалось добыть победу в данной встрече.

«Очень непростой матч. То, к чему мы готовились, то и увидели на поле. «Оренбург» сегодня вышел с новыми идеями и эмоциями. Ситуация, в который они находятся, заставляет их играть на максимуме.

Нам было непросто, мы медленно принимали решения. Это касается как оборонительных действий, так и действий в атаке. Искали шансы, забили гол, хоть и со стандарта. В первом тайме не реализовали хороший момент, была ещё парочка острых ситуаций, но не смогли перевести их в голевые эпизоды.

Знаем, откуда растут все ноги, что мы выглядели, мягко говоря, тяжеловато. Это прежде всего касается мыслительных способностей. Но тем не менее команда сражалась, пыталась создавать. Нам пришлось сегодня бросать в бой не совсем подготовленного Давилу. Человек прилетел с другой планеты, ещё находится в режиме акклиматизации. Но для него тоже полезно войти в игру и почувствовать запах крови.

Уповаем на то, что нам недостаёт баланса. Разная степень готовности игроков, после болезни футболистам приходится включаться на пределе возможностей. Получается быстрый набор формы, который ведёт к её быстрой потере. Необходимо грамотное восстановление, но пока на это нет времени», — приводит слова Федотова телеграм-канал ЦСКА.

Напомним, ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков в шести матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка.