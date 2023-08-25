Ассоциация испанских футболистов призвала Рубиалеса покинуть свой пост

Ассоциация испанских футболистов (AFE) в своём официальном заявлении призвала президента испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса покинуть свой пост на фоне скандала, связанного с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо, который произошёл на церемонии награждения после финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.

«После того, что произошло ранее, Рубиалес не должен больше ни минуты оставаться во главе федерации. AFE надеется, что правительство Испании незамедлительно примет меры, направленные на то, чтобы Рубиалес немедленно прекратил занимать пост президента RFEF.

Мы считаем позорным, что он в очередной раз попытался оправдать своё неудачное отношение, сосредоточив внимание на нашей коллеге Дженнифер Эрмосо, которая стала единственной настоящей жертвой отвратительного эпизода с Рубиалесом в главной роли после финала женского чемпионата мира.

Дженнифер оказалась в положении слабости перед начальником, который, что невероятно, хотел своими объяснениями представить себя жертвой.

Имидж испанского спорта как на национальном, так и на международном уровне в очередной раз был серьёзно подорван президентом, который своими ежедневными действиями подвергает ещё большему риску кандидатуру Испании на организацию чемпионата мира по футболу 2030 года.

Печально видеть, как недостойные действия Луиса Рубиалеса безнаказанно разрушают имидж испанской федерации футбола.

Луис Рубиалес не только испортил величайший успех в истории женского футбола в нашей стране, но и поставил испанское общество в неловкое положение, будучи самым высоким представителем испанского футбола в мире», – говорится в заявлении ассоциации испанских футболистов.