«Манчестер Юнайтед» принял решение расстаться с Гринвудом

Руководство «Манчестер Юнайтед» опубликовало заявление о начале работы над прекращением сотрудничества с 21-летним английским форвардом Мэйсоном Гринвудом.

«Манчестер Юнайтед» завершил своё внутреннее расследование обвинений, выдвинутых против Мэйсона Гринвуда.

Наш процесс начался в феврале 2023 года, после того как с Мэйсона были сняты обвинения. На протяжении всего процесса мы учитывали пожелания, права и мнение предполагаемой жертвы, а также стандарты и ценности клуба. Мы стремились собрать как можно больше информации и контекста.

Мы должны были действовать деликатно и осторожно, чтобы получить доказательства, не являющиеся достоянием общественности, в том числе от тех, кто непосредственно знаком с этим делом.

Основываясь на имеющихся в нашем распоряжении доказательствах, мы пришли к выводу, что материалы, размещённые в интернете, не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, в отношении которых ему первоначально было предъявлено обвинение. Тем не менее, как Мэйсон публично признаёт сегодня, он совершал ошибки, ответственность за которые берёт на себя.

Все, кто вовлечён в это дело, включая Мэйсона, признают трудности, связанные с его возобновлением карьеры в «Манчестер Юнайтед». Поэтому было обоюдно решено, что для него было бы наиболее целесообразно сделать это вдали от «Олд Траффорд», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Гринвуд не играл за «красных дьяволов» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Уголовное дело в отношении 21-летнего футболиста было прекращено в феврале 2023 года, но он всё равно был отстранён от тренировок и матчей манкунианцев. До сегодняшнего дня игрок тренировался по индивидуальной программе, чтобы подготовиться к возможному возвращению в футбол. Этим летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребёнок.