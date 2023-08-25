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Бывший тренер «Ахмата» Ташуев рассказал об игре «Оренбурга» после прихода Деограсии

Бывший тренер «Ахмата» Ташуев рассказал об игре «Оренбурга» после прихода Деограсии
Сергей Ташуев
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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Таушев подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и московским ЦСКА (1:1). К тому же поделился мнением, видны ли изменения в игре «Оренбурга» после прихода нового тренера Давида Деограсии.

«Бывает так, что три дня работы – и появляется так называемый срочный эффект, когда ты резко что-то меняешь в сторону позитива или более атакующих действий, высокого прессинга. Тогда футболисты выдают хороший матч. Я бы не сказал, что сегодня это было. Вернулся Мансилья — это усиление, плюс Вера стал лучшим игроком матча, сделал всю игру.

У «Оренбурга» та же тактика — владение мячом в центре поля, «рондо» — мяч держится, доставка на фланг и оттуда в штрафную площадь. Игра прогнозируемая, известная. Примерно так играл и Личка, хотя у него были более разнообразные варианты. Сегодня мы увидели упрощённый вариант, здесь важен результат, вероятно, поэтому мы увидели зажатость в атакующих действиях «Оренбурга», – приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, ранее Иржи Ярошика уволили с поста главного тренера «Оренбурга» по семейным обстоятельствам. Сообщается, что у дочери тренера проблемы со здоровьем и Ярошик улетел в Чехию, где будет проходить лечение его дочь.

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