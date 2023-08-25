Бывший тренер «Ахмата» Ташуев рассказал об игре «Оренбурга» после прихода Деограсии

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Таушев подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и московским ЦСКА (1:1). К тому же поделился мнением, видны ли изменения в игре «Оренбурга» после прихода нового тренера Давида Деограсии.
«Бывает так, что три дня работы – и появляется так называемый срочный эффект, когда ты резко что-то меняешь в сторону позитива или более атакующих действий, высокого прессинга. Тогда футболисты выдают хороший матч. Я бы не сказал, что сегодня это было. Вернулся Мансилья — это усиление, плюс Вера стал лучшим игроком матча, сделал всю игру.
У «Оренбурга» та же тактика — владение мячом в центре поля, «рондо» — мяч держится, доставка на фланг и оттуда в штрафную площадь. Игра прогнозируемая, известная. Примерно так играл и Личка, хотя у него были более разнообразные варианты. Сегодня мы увидели упрощённый вариант, здесь важен результат, вероятно, поэтому мы увидели зажатость в атакующих действиях «Оренбурга», – приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
Напомним, ранее Иржи Ярошика уволили с поста главного тренера «Оренбурга» по семейным обстоятельствам. Сообщается, что у дочери тренера проблемы со здоровьем и Ярошик улетел в Чехию, где будет проходить лечение его дочь.
- 25 августа 2023
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:38
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:40