Эрмосо выступила с новым заявлением, обвинив RFEF в давлении

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо опубликовала новое заявление, обвинив испанскую федерацию футбола в давлении.

«Я не хочу вмешиваться в текущие юридические процессы, но чувствую себя обязанной заявить, что слова Луиса Рубиалеса, объясняющие прискорбный инцидент, категорически лживые и являются частью манипулятивной культуры, которую он сам породил. Диалога, о котором говорит Рубиалес, не было, он не получал моего согласия на поцелуй. Также хочу ещё раз повторить, что этот факт мне не понравился.

Ситуация вызвала у меня шок из-за контекста праздника, и с течением времени, углубившись в те первые ощущения, я чувствую необходимость осудить этот факт, так как считаю, что ни один человек ни в какой сфере деятельности, будь то спортивной или социальной, не должен становиться жертвой такого типа поведения без согласия. Я чувствовала себя уязвимой жертвой агрессивного, импульсивного, сексистского, неуместного поступка без какого-либо согласия с моей стороны.

Меня попросили сделать совместное заявление, чтобы ослабить давление на президента, но в тот момент у меня в голове была только мысль насладиться историческим успехом, достигнутым вместе с моими партнёрами по команде. По этой причине я информировала федерацию и других различных собеседников, а также СМИ и людей, которым я доверяю, что не буду делать каких-либо индивидуальных или совместных заявлений по этому вопросу. Я понимала, что если сделаю это, то отвлеку внимание от главного события в такой особенный для меня и моих коллег момент.

Несмотря на то моё решение, я должна заявить, что на меня постоянно оказывали давление, требуя выступить с заявлением, которое могло бы оправдать действия господина Рубиалеса. Разными способами и через разных людей федерация оказывала давление также на моё окружение (семью, друзей, коллег и т. д.), требуя, чтобы они дали показания, которые имели мало общего или вообще не имели ничего общего с моими чувствами.

Уверена, что мы как национальная команда, ставшая чемпионом мира, не заслуживаем такой манипулятивной и враждебной культуры. Этот инцидент присоединяется к длинному списку ситуаций, которые мы, игроки, осуждаем в последние годы, поэтому очередной вопиющий факт, к которому я не по своей воле имею отношение, стал той соломинкой, которая сломала спину верблюду, в том числе по той причине, что весь мир стал свидетелем произошедшего. В целом же подобное отношение уже много лет является частью повседневной жизни нашей команды.

По всем этим причинам я хочу подкрепить позицию, которую заняла с самого начала, учитывая, что я не обязана поддерживать человека, совершившего это действие против моей воли, в исторический для меня и для всего женского спорта момент.

В заключение я хочу чётко прояснить, что, хотя эти слова говорю я, все футболистки в Испании и во всём мире дали мне силы выступить с этим заявлением. Столкнувшись с таким проявлением неуважения и неспособностью признать собственные ошибки и принять на себя последствия, я приняла решение больше не играть за сборную, пока её представляет нынешнее руководство.

Спасибо всем за слова поддержки и ободрения. Я знаю, что я не одинока, и благодаря всем вам мы будем двигаться вперёд. Я оставляю решение этого вопроса людям из правозащитных организацией, которым я доверяю», – говорится в заявлении Эрмосо, опубликованном в социальной сети футболистки.