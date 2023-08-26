«Торпедо» расторгло контракт с сербским защитником

Московское «Торпедо» и 26-летний сербский защитник Стефан Шапич достигли договоренности о расторжении действующего контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист присоединился к «Торпедо» в сентябре 2022 года. Шапич провёл за чёрно-белых пять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одним забитым мячом и одним удалением, и пять игр в Кубке России. В сезоне-2023/2024 в Первой лиге серб за «Торпедо» не играл.

После шести туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 10 очками в активе. У команды три победы, одна ничья и два поражения. В 7-м туре Первой лиги «Торпедо» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» 28 августа. Начало матча в 19:00 по московскому времени.