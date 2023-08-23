Карло Анчелотти дал оценку работе Жозе Моуринью в «Роме»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал работу португальского специалиста Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы».

«Это не удивляет, потому что Моуринью – честный человек и отличный тренер. Он смог создать потрясающую связь с фанатами, это плюс. Он добился успеха с командой, которую не включали в число лучших», – сказал Карло Анчелотти Football Italia.

60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне Моуринью довёл команду до финала Лиги Европы. В решающем матче еврокубка римская команда сыграла с испанской «Севильей», но потерпела поражение (1:1 в основное и дополнительное время, 1:4 по пенальти).