Почеттино: Кайседо – один из лучших или лучший полузащитник АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал подписание опорного полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

«Он – один из лучших или лучший полузащитник Премьер-лиги. Он показал это в «Брайтоне», но теперь ему нужно показать это здесь, с другим видом давления. Психология очень важна в футболе, поэтому мы должны дать ему уверенность, чтобы чувствовать себя хорошо и счастливо.

То, что вы платите большие деньги, не означает, что игрок может приехать и сразу заиграть, как мы ожидаем. Я всегда привожу пример того, как Флорентино Перес стал президентом «Реала» и начал покупать великих игроков: Бекхэма, Зидана, Фигу. Зидан перешёл из «Ювентуса» за рекордную сумму в 77,5 миллиона, но в течение шести месяцев боролся, люди ставили это под вопрос.

Это нормально. Кайседо нужно дать время. Нам не нужно оказывать на него слишком большое давление, даже если болельщики или СМИ собираются говорить о нём. Наша ответственность на тренировочном поле состоит в том, чтобы дать ему спокойствие и время и привести его в лучшее состояние», — приводит слова Почеттино The Athletic.