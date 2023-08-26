Луческу cвязал инвестиции саудитов в футбол с громким убийством журналиста в Стамбуле

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о переходе футболистов из Европы в Саудовскую Аравию.
«Зачем мне ехать в Саудовскую Аравию? Я ценю эмоциональное измерение и ответственность гораздо больше, чем финансовые интересы. Я не пошёл в «Аль-Наср». Мог уйти в «Фенербахче», но отказал. Должен завершить то, что должен, если смогу, поэтому не жалею о своём решении.
Саудовская Аравия делает то, что когда-то делал Китай. Не знаю, сколько это займёт времени. Как только сборная перестанет показывать результаты – они сдадутся.
А пока после случившегося с журналистом в Стамбуле им это нужно. Им нужно было изменить имидж, они сделали огромные инвестиции для этого», — приводит слова Луческу Yeniakit.
2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло громкое убийство журналиста Джамаля Хашогги. Этот факт вызвал напряжение в отношениях между Турцией и Саудовской Аравией.
- 26 августа 2023
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