Самые яркие моменты карьеры Павла Мамаева. Да, он запомнился не только скандалами

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев объявил о завершении карьеры. Последний официальный матч он провёл 26 февраля 2022 года — отыграл тайм за «Химки» с «Динамо». В жизни 34-летнего футболиста было немало скандальных историй, но мы вспомнили о позитивных моментах его карьеры.

Дебют в РПЛ в 16-летнем возрасте

Мамаев провёл первый матч в чемпионате России летом 2005 года. Главный тренер «Торпедо» Сергей Петренко выпустил 16-летнего парня в перерыве игры со «Спартаком». На тот момент автозаводцы проигрывали 0:2, но выход Павла не переломил ход встречи. После перерыва команды обменялись голами, и «Спартак» одержал победу — 3:1. После матча один из журналистов обратился к Петренко и отметил, что Павел сыграл на среднем уровне.

Тренер, в свою очередь, подчеркнул, что для первого раза полузащитник выглядел неплохо: «А вы знаете, сколько лет Мамаеву? Я вам скажу — 16. И для первого раза он сыграл очень прилично. А если дебютанту дать возможность играть дальше, то с каждым матчем он будет выглядеть всё лучше и лучше. За этим парнем будущее».

Первый гол в футболке «Торпедо» Мамаев оформил в марте 2006-го — отличился в кубковой игре с ФК «Москва» (3:1). Через месяц 17-летний полузащитник забил мяч в ворота «Крыльев Советов» (1:1). Дебютный гол едва не стал победным, но соперник отыгрался с пенальти за минуту до истечения основного времени встречи. До конца сезона Павел забил ещё два мяча в РПЛ, один из них — в ворота «Зенита». А вот его клуб завершил чемпионат на 15-м месте и вылетел из элитного дивизиона.

Попадание в тройку лучших молодых футболистов России в 2008 году

В 2007 году Мамаев подписал контракт с ЦСКА. В первом сезоне главный тренер армейцев Валерий Газзаев выпустил парня всего на четыре матча в РПЛ, но в 2008-м игровое время Павла заметно увеличилось. Во второй половине чемпионата он выходил на поле почти в каждом матче. Первый матч в РПЛ в том году Мамаев провёл в игре со «Спартаком» (5:1), а в конце чемпионата заслужил похвалу от тренера.

«Сейчас футбол достаточно универсален, и большую ценность представляют такие игроки, как Мамаев, который умеет хорошо играть и в обороне, и в атаке, — говорил тогда Газзаев. — Дзагоев и Мамаев — отличные футболисты, которых нельзя противопоставлять. Каждый из них хорош по-своему».

Мамаев оказался в тройке по итогам голосования за лучшего молодого футболиста России. Все 100 респондентов поставили на первое место одноклубника Павла — Алана Дзагоева. Как вы понимаете, тот победил с огромным преимуществом. Мамаев занял третье место — он отстал всего на шесть очков от нападающего «Спартака» Александра Прудникова.

Павел Мамаев в ЦСКА Фото: ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

Пять трофеев в ЦСКА

За шесть лет в составе московского клуба Мамаев трижды побеждал в Кубке России, по одному разу — в чемпионате и Суперкубке. 2013 год — самый успешный для Мамаева с точки зрения трофеев. ЦСКА победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке. Правда, к тому моменту Павел уже не был футболистом основного состава армейцев. К примеру, в РПЛ он провёл 19 матчей, но отыграл в общей сложности всего лишь 591 минуту, то есть в среднем примерно по 30 минут за матч. ЦСКА — единственный клуб, в составе которого Мамаев завоёвывал трофеи.

Павел Мамаев с чемпионским кубком в 2013 году Фото: РИА Новости

Несостоявшийся переход в «Манчестер Юнайтед»

В 2012 году Мамаев мог оказаться в Европе. По словам Павла, у него был вариант с трансфером в «Манчестер Юнайтед». В итоге сделка сорвалась, поскольку на тот момент у Мамаева не было достаточного количества игр за сборную России. Павел остался в ЦСКА, а в 2013 году перешёл в «Краснодар».

«На тот момент я не был игроком сборной, и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учётом процента игр за сборную, — вспоминал Мамаев. — Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: «Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку». В итоге вопрос закрылся 28–29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем».

Бронза с «Краснодаром» и феерия в сезоне-2015/2016

Весной 2014 года Мамаев получил тяжёлую травму — разрыв ахилла. Но после возвращения в строй заиграл на высоком уровне. В 2015 году «Краснодар» впервые в истории завоевал бронзовые медали чемпионата России. Следующий сезон стал для Мамаева лучшим в карьере в плане индивидуальной статистики. Он отыграл 44 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 15 голевых передач.

Павел играл ярко не только во внутренних турнирах, но и в Лиге Европы. В квалификации он забил четыре мяча в трёх матчах, а на групповом этапе дважды огорчил дортмундскую «Боруссию». Сначала Мамаев отличился в Германии, но там команда проиграла — 1:2. В Краснодаре Павел забил уже на второй минуте (реализовал пенальти), и команда Олега Кононова сохранила победный счёт. По итогам сезона Мамаева включили в список 33 лучших футболистов чемпионата России — он оказался первым на своей позиции.

Павел Мамаев в «Краснодаре» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Попадание на Евро-2016 в составе сборной России

Мамаев дебютировал за национальную команду ещё в 2010 году, но на свой единственный крупный турнир съездил только через шесть лет. На чемпионате Европы во Франции Павел отбегал все три матча, а его игровое время увеличивалось с каждой встречей. В 1-м туре тренеры выпустили его на пять минут, во 2-м — на 45, в 3-м — на 90.

К сожалению, это не помогло сборной выйти из группы. В целом на том турнире команда Леонида Слуцкого оставила не самое приятное впечатление, а заключительный матч с Уэльсом (0:3) стал настоящим кошмаром. Кстати, именно эта игра — последняя для Мамаева в футболке сборной. «Да, проиграли… да, вылетели… но, наверное, это наш максимум!» — написал тогда Павел в социальных сетях.