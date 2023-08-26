Высший спортивный совет Испании попросил CAS отстранить Рубиалеса с поста главы RFEF

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Высший спортивный совет Испании (CSD) отправил ходатайство в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью отстранить от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает официальный сайт Высшего спортивного совета Испании.

CSD обвиняет Рубиалеса в злоупотреблении властью, а также громких и публичных действиях, нарушающих спортивное достоинство и нормы приличия.

Отмечается, что оба нарушения являются очень серьёзными, от чего Высший спортивный совет Испании требует отстранения Рубиалеса с должности президента федерации.

Напомним, ранее Рубиалес попал в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин – 2023, на которой он страстно поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.