Высший спортивный совет Испании попросил CAS отстранить Рубиалеса с поста главы RFEF

Высший спортивный совет Испании (CSD) отправил ходатайство в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью отстранить от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает официальный сайт Высшего спортивного совета Испании.
CSD обвиняет Рубиалеса в злоупотреблении властью, а также громких и публичных действиях, нарушающих спортивное достоинство и нормы приличия.
Отмечается, что оба нарушения являются очень серьёзными, от чего Высший спортивный совет Испании требует отстранения Рубиалеса с должности президента федерации.
Напомним, ранее Рубиалес попал в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин – 2023, на которой он страстно поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
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