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Луис Рубиалес временно отстранён от должности главы RFEF

Луис Рубиалес временно отстранён от должности главы RFEF
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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес временно отстранён от должности дисциплинарным комитетом ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Рубиалес отстранён от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровне. Первоначальный период действия отстранения рассчитан на 90 дней, пока будет продолжаться дисциплинарное разбирательство.

Напомним, Рубиалес оказался в центре большого скандала после того, как поцеловал в губы футболистку женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения испанок золотыми медалями прошедшего в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году чемпионате мира среди женщин.

Рубиалесу запрещено контактировать с Эрмосо даже опосредованно по решению ФИФА.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Рубиалес может покинуть пост главы RFEF по собственному желанию, однако президент главной футбольной организации Испании опроверг эту информацию, публично извинившись за случившееся.

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