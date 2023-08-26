«Зенит» нанёс «Уралу» первое поражение в сезоне, разгромив «шмелей» со счётом 4:0

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» встречался с «Уралом». Финальный свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов) зафиксировал счёт 4:0 в пользу хозяев.
На девятой минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт, поразив ворота «Урала» с близкого расстояния после передачи Клаудиньо. На 30-й минуте форвард хозяев Матео Кассьерра хладнокровно реализовал выход один на один с вратарём, удвоив преимущество сине-бело-голубых. Перед самым перерывом до разгрома дело довёл Клаудиньо, воспользовавшийся грубой ошибкой голкипера гостей. Во втором тайме Кассьерра оформил дубль, во второй раз за игру перехитрив Илью Помазуна в очном поединке.
«Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).
- 26 августа 2023
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