Скопинцев — про забитый гол: тренирую такие моменты, чтобы быть более непредсказуемым

Игрок московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об игре 6-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

«Игра получилась на радость болельщикам. Яркий футбол. Мы в очередной раз проявили характер, даже вышли вперёд в меньшинстве, но время очень долго тянулось после удаления, надо было терпеть, но где‑то не хватило выдержки.

Мой гол? Я пару раз в цикл тренирую такие моменты, чтобы быть более непредсказуемым. Ждал такой момент, количество перешло в качество. Рад, что забил гол», — сказал Скопинцев в эфире «Матч ТВ».

26-летний Скопинцев забил гол на 74-й минуте матча и был признан лучшим игроком встречи.

После шести проведённых матчей в активе «Динамо» 11 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанский «Рубин» набрал шесть очков и расположился на 12-й строчке.