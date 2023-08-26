«Спартак» впервые в сезоне провёл матч без забитых, а также без пропущенных голов

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги и не пропустил впервые в нынешнем сезоне.

Ранее красно-белые не смогли сохранить ворота сухими в пяти матчах РПЛ и двух матчах Фонбет Кубка России. При этом во всех этих матчах «Спартак» забивал хотя бы один гол.

В первом тайме матча «Ахмат» — «Спартак» обе команды имели неплохие моменты для взятия ворот, а нападающий «Ахмата» Владимир Ильин на 18-й минуте попал в штангу ворот «Спартака», но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт в матче — команды ушли на перерыв без забитых мячей. Во втором тайме рисунок игры остался прежним — обе команды создавали множество моментов для взятия ворот, но так и не смогли открыть счёт во встрече, он остался прежним до конца матча.