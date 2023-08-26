Гильермо Абаскаль: никто не задавал вопросов, когда «Спартак» 15 игр не проигрывал дома

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу вопросов, которые ему задают журналисты.

«Я первый, кто допускает ошибки. Представьте, если бы ответственными были игроки, а не я? Когда нет результата — ответственна вся команда, когда он есть — это тоже общая заслуга. Во втором тайме мы многое исправили, да, ещё есть над чем работать.

Вы задали вопрос после трёх матчей без побед, но никто не задавал вопросов, когда мы 15 игр не проигрывали дома. От «Зенита» до «Зенита». Никто ничего не говорил. Это не те вопросы, которые я жду, но я их принимаю», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 26 августа, «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0 в матче 6-го тура РПЛ.