Джикия: Карпин не вызывает игроков в сборную России после 30? Я разваливаюсь, что ли?

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о расширенном списке игроков сборной России, выбранных главным тренером команды Валерием Карпиным на сентябрьский сбор.

«Приятно, что в расширенном списке сборной столько игроков «Спартака». Что может быть приятнее сборной? Карпин обращает внимание на нас, что может быть лучше сборной?

Карпин не вызывает игроков после 30? Мне 29. Вот будет у меня день рождения, спросите меня. Я что, разваливаюсь, что ли? Я хочу играть, хочу ездить в сборную. 30 лет для защитника — возраст самый сок», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 24 августа Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Сбор начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О графике товарищеских матчей будет объявлено позже.