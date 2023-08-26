Джикия: Катар — отличный соперник для сборной России. Я ко всем отношусь с уважением

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о вероятном товарищеском матче сборной России в гостях со сборной Катара, который должен будет пройти в сентябре.

«Катар отличный соперник, я ко всем с уважением отношусь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

29-летний центральный защитник имеет в своём активе 42 матча за основную сборную России, в том числе три игры на чемпионате Европы — 2020.

Напомним, вчера, 24 августа, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Сбор начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О графике товарищеских матчей будет объявлено позже.