Джикия: Катар — отличный соперник для сборной России. Я ко всем отношусь с уважением
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о вероятном товарищеском матче сборной России в гостях со сборной Катара, который должен будет пройти в сентябре.
«Катар отличный соперник, я ко всем с уважением отношусь», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
29-летний центральный защитник имеет в своём активе 42 матча за основную сборную России, в том числе три игры на чемпионате Европы — 2020.
Напомним, вчера, 24 августа, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Сбор начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О графике товарищеских матчей будет объявлено позже.
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