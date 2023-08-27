«Марсель» пополнится защитником «Андерлехта»
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«Марсель» договорился о подписании контракта с 27-летним защитником Микаэлем Мурильо из «Андерлехта», сообщил в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо. Панамский футболист должен присоединиться к французскому клубу в ближайшие часы.
Все стороны достигли соглашения по условиям трансфера, также есть и договорённость по условиям личного контракта.
Мурильо в этом сезоне ещё не выходил на поле. В прошлом чемпионате Бельгии он провёл 29 матчей и забил три мяча. Также он сыграл в 14 встречах в розыгрыше Лиги конференций – 2023/2024, где трижды поразил ворота соперников «Андерлехта».
Летом Мурильо принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ в составе сборной Панамы. Защитник сыграл в двух матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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