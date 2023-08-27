«КАМАЗ» пополнился двумя футболистами

Состав «КАМАЗа» пополнили полузащитник Роман Защепкин и нападающий Артемий Укомский, сообщил клуб на своей официальной странице в VK.
20-летний Защепкин является воспитанником Академии «Краснодара». Ранее он выступал за вторую и молодёжную команды «быков». Всего провёл за «Краснодар-2» 14 матчей в Первой лиге и шесть — во Второй. Защепкин подписал с «КАМАЗом» полноценный контракт.
25-летний Укомский ранее выступал за «Спартак» из Костромы, в составе которого в прошлом сезоне забил 21 мяч в 31 матче Второй лиги и Кубка России. В этом сезоне он провёл за команду семь игр и один раз поразил ворота соперника. Укомский перешёл в «КАМАЗ» на правах аренды с возможностью выкупа.
В данный момент клуб из Набережных Челнов занимает восьмое место в Первой лиге с 10 очками после шести матчей.
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