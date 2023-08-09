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«КАМАЗ» расстался с нападающим

«КАМАЗ» расстался с нападающим
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«КАМАЗ» на своей странице в VK объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Артуром Арустамяном. Контракт с 26-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Футболист присоединился к «КАМАЗу» в феврале текущего года и сыграл 14 матчей – забил один гол и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне нападающий трижды выходил на поле в стартовом составе и во всех случаях был заменён.

Ранее Арустамян играл в Первой и Второй лигах за «Енисей», липецкий «Металлург» и «Факел».

После четырёх туров нынешнего сезона Первой лиги «КАМАЗ» занимает восьмое место. На счету команды шесть очков.

В 5-м туре клуб из Набережных Челнов примет дома «Тюмень». Игра на стадионе «КАМАЗ» состоится 13 августа и начнётся в 17:00 по московскому времени.

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