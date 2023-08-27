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«Вильярреал» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 18:30

«Вильярреал» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 18:30
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В матче 3-го тура испанской Примеры встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» одержала две победы в матчах с «Вильярреалом». В первом круге со счётом 3:0, во втором — 1:0.

«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после двух матчей. «Вильярреал» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует мадридский «Реал» (9).

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