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Игрок «Урала» Егорычев после крупного поражения от «Зенита»: мы боимся играть

Игрок «Урала» Егорычев после крупного поражения от «Зенита»: мы боимся играть
Андрей Егорычев
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Российский полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:4) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Психология и грубые ошибки нам помешали в матче с «Зенитом». Сейчас не надо думать о том, что меня могут отцепить от сборной России из-за такой игры. Проиграли сегодня по делу. Повторяется одна и та же история — мы боимся играть.

Это не очень хорошо. Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Поражение от «Зенита» — это хороший момент, даже из плохих матчей нужно делать выводы, брать что-то положительное и понимать, что на классе что-то не получится. Надо работать вместе, не разваливаться как коллективу, потому что у нас отличная команда», — приводит слова Егорычева «РИА Новости Спорт».

Напомним, на этой неделе Егорычев попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. «Урал» после шести туров в РПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице с 13 очками.

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