«К Абаскалю опять есть вопросы». Бубнов — о матче «Спартака» с «Ахматом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат» (0:0).

«Для «Ахмата» «Спартак» всегда был сильным раздражителем, и этот матч исключением не стал. Помнится, что экс-тренер грозненцев Сергей Ташуев сетовал на то, что команда не проявляет ту страсть, что была в прошлом сезоне. После того как пришёл Мирослав Ромащенко, эта страсть появилась. Футболисты побежали, на каждом участке поля оказывали борьбу, играли компактно, не давали сопернику разбежаться. И спартаковцы в такой игре просто увязли.

Гильермо Абаскаль снова провёл глубокую ротацию состава, но эффекта это не принесло. Первый тайм у «Спартака» вообще не получился, команда практически ничего не создала. После перерыва, когда включили скорости, удалось устроить штурм — причём такой, будто это уже была концовка матча. «Ахмат» был буквально зажат в штрафной.

Затем гости выправили положение, постепенно начали создавать моменты: Ильин, Бериша, Конате очень активно играли. В компенсированное время у команды Ромащенко вообще был убойный момент: здесь уже откровенно Селихову повезло. Правда, тут же могли отличиться и красно-белые: Зиньковский имел возможность вырвать победу в концовке. Но вообще «Спартак» по такой игре вполне мог проиграть: у «Ахмата» было два стопроцентных момента, да и подходов хватало.

К Абаскалю опять есть вопросы. В концовке нужно оказывать давление на соперника. Команда пытается это делать: идут навесы, передачи вперёд — а он убирает Соболева! Понятно, что хочется освежить игру, но из оставшихся футболистов никто толком не мог зацепиться наверху. В прошлом сезоне в подобной ситуации мог бы в пару к Соболеву выпустить Николсона. Непонятна и замена Бонгонда: его дриблинг вполне мог пригодиться», — приводит слова Бубнова Sportbox.