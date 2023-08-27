Тренер «Сочи» Хохлов: «Локомотив» непонятный немножко сейчас

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохов рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», форму которого назвал непонятной. Встреча пройдёт сегодня, 27 августа, в 20:00 мск.

Напомним, ранее у «Сочи» возникли проблемы с газоном на стадионе «Фишт», из-за чего в одноимённый город приехала специальная комиссия, которая провела осмотр газона. При этом клуб заверил, что все службы готовятся к матчу с «Локомотивом» в штатном режиме.

«Сложности появились в логистике. Тяжело добираться после тренировки на новую временную базу. Где-то часа полтора занимает это теперь. Так что процесс восстановления стал проходить тяжелее.

Мы стараемся донести до игроков некоторые вещи. Надеюсь, всё идёт хорошо. Единственный момент, что «Локомотив» непонятный немножко сейчас (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). У нас есть вопросы по составу соперника. Тем не менее думаю, что мы должны отталкиваться от своей игры, что и будем делать», – сказал Хохлов в эфире «Матч ТВ».