Бериша: хочу выразить респект судье — шикарно контролировал матч со «Спартаком»
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша похвалил работу главного арбитра Рафаэля Шафеева, который судил матч грозненской команды с московским «Спартаком» (0:0) во встрече 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Судья шикарно контролировал матч! Хочу выразить респект судье, он отлично отработал игру со «Спартаком». Рефери не пропустил почти ни одного фола. Это заслуживает большого уважения. Думаю, что ни у кого не должно остаться вопросов к его работе», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Спартак» на протяжении трёх туров не может победить. Команда под руководством Абаскаля проиграла екатеринбургскому «Уралу» (2:3), санкт-петербургскому «Зениту» (1:3) и сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).
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