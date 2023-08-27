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Бериша: «Ахмат» проявил характер и навязал свой футбол. Могли побеждать «Спартак»

Бериша: «Ахмат» проявил характер и навязал свой футбол. Могли побеждать «Спартак»
Бернард Бериша
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненская команда сыграла вничью с московским «Спартаком» (0:0). К тому же заявил, что они могли побеждать красно-белых.

«Шикарный матч, мы очень достойно играли вчера. «Спартак» — сильная команда, но мы проявили характер и навязали свой футбол. Считаю, что «Ахмат» мог побеждать «Спартак», но нам просто немного не хватило удачи. Главное, что взяли хотя бы одно очко. Этим можно быть довольным, но уже нужно фокусироваться на следующей игре в Кубке России. Нас ждёт непростая игра с «Крыльями», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, «Спартак» на протяжении трёх туров не может победить. Команда под руководством Абаскаля ранее проиграла екатеринбургскому «Уралу» (2:3), санкт-петербургскому «Зениту» (1:3) и сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

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