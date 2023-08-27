Источник: Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт в греческий «Арис» на правах аренды
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Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов близок к переходу в греческий «Арис». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Футболист пополнит состав «Ариса» на правах бесплатной аренды с правом выкупа за сумму в € 1 млн.
Сулейманов является воспитанником «Краснодара». Он выступает за основную команду с 2017 года. С «быками» 23-летний вингер становился бронзовым призёром РПЛ в сезоне-2018/2019 и 2019/2020.
В сезоне-2022/2023 Сулейманов выступал за израильский «Хапоэль» Беэр-Шева на правах аренды. Он провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до конца июня 2024 года.
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