Бонуччи направил «Ювентусу» повторный запрос о возвращении в состав
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи направил клубу повторный официальный запрос о восстановлении статуса в команде. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Игрок считает, что клуб не соблюдает условия соглашения и будет стремиться вернуть место в составе. Бонуччи, у которого остался один год контракта с «Ювентусом», в последние месяцы вёл переговоры как с «Лацио», так и с «Унион Берлин», но пока не смог договориться о переезде из Турина. Стало также известно об интересе к игроку со стороны «Дженоа». Сам Леонардо хотел бы остаться в «Ювентусе».
Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри исключил 36-летнего центрального защитника из основного состава «бьянконери» и не взял его в предсезонный тур по США.
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