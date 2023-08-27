Масалитин: Медина и Карраскаль — обычные гастарбайтеры. Любят деньги больше, чем футбол

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал трансферы Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины, которые летом покинули армейский клуб.

«Уход Карраскаля — совсем не проблема для ЦСКА. Армейцы очень хорошо заработали на Медине и Карраскале. Хорхе здорово выступал за ЦСКА. Он довольно квалифицированный футболист. Но в какой-то момент колумбиец перестал слушать все требования Федотова. Никому непозволительно играть спустя рукава. Он был балластом в ЦСКА, как и Медина. От таких игроков нужно сразу же избавляться. У них нет желания играть, постоянные конфликты с тренером, зачем они вообще нужны?

Ребята любят деньги больше, чем футбол. Если бы они хотели играть в футбол — поехали бы в Европу. Они не уезжают, а идут в «Спартак» и «Динамо». Работают по принципу: кто больше заплатит, туда и пойду играть. Это обычные гастарбайтеры. Заработали в России денег, сели и улетели. Уверен, что про них никто даже не вспомнит», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА, накануне он был представлен как игрок московского «Динамо». В прошлом сезоне РПЛ колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. «Спартак» объявил о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в июле 2023 года. 26-летний футболист заключил с клубом контракт на три года.